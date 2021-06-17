В Крыму из-за мощных ливней улицы некоторых городов превратились в реки

Так, в Керчи подтоплены более 200 домов. Спасатели уже откачивают воду из помещений и переводят социально значимые объекты на резервные источники питания.

Всего за ночь там выпало полторы месячных нормы осадков.



В город даже приехал "глава" Крыма Сергей Аксенов. Он сел на моторную лодку и отправился осматривать окрестности.

Компанию ему составили МЧСники, которые плыли за его лодкой.

Из-за непогоды вышла из берегов местная река, а авто на улицах города погрузились в воду до уровня окон.

Ливень ломал деревья, рушил заборы. Как сообщают в сети, по улицам плыли крупногабаритные вещи, мусорные баки и даже ларьки.

Ранее мы сообщали, что в России целую область накрыло песчаной бурей. Непогода накрыла город буквально за считанные секунды.

Без газоснабжения остались около 10 тысяч местных жителей.

Стоит отметить, что это уже вторая подобная буря в регионе за последнее время. Ранее непогода бушевала в Астраханской области 19 мая.

К слову о Лунном затмении: названа опасность даты и что нельзя делать.

Как сообщала Politeka, антициклон вытеснит дожди и грозы, названа дата: чего ждать от погоды.

Также Politeka писала, что синоптик Леонид Горбань дал детальный прогноз погоды в Украине.