У парня была вся жизнь впереди...

В Киеве пешеход толкнул мужчину на проезжую часть, ему грозит тюрьма



Трагедия произошла 16 июня. После того, как пешеход толкнул 27-летнего Виктора под грузовик, парень упал на бордюр тротуара и сильно ударился головой.

После этого пьяный мужчина попытался покинуть место происшествия, даже не подумав о том, чтобы оказать пострадавшему помощь или вызвать скорую.

В итоге парень скончался лежа на дороге.

Виктор был единственным сыном у родителей, а два года назад женился на коллеге - его супруга Ирина работает семейным врачом в одной из поликлиник столицы.

Медик был из простой семьи, его мама работала в школе, а отец – водитель. Именно он первый приехал на место аварии и долго не мог отойти от тела сына, сообщает "Обозреватель".

Мужчина, который толкнул Виктора под машину, был пьян - в его крови было 1.44 промилле алкоголя.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.



