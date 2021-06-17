Известная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала своего питомца
Как передает Politeka.net, не так давно семья Ребрик решила завести собаку. В свежем посте Инстаграм Ребрик показала, как подрос их питомец за последнее время.
«Восемь счастливых месяцев, как Дикси стала членом нашей семьи! Хотя нам всем кажется, что она всегда была с нами! Такая ласковая, такая умная, такая любимая, такая наша! Мы брали ее, когда она весила 1,5 кг, была 25 см длиной - словом, была маленьким пушистым инопланетянином! Теперь Дикси уже окрепла до 5 кг, вытянулась и уже частенько напоминает, что это она в доме главная», - отметила Ребрик, добавив, что с каждым днем они любят свою собаку все больше.
В комментариях актрисе и ее собаке оставили несколько приятных отзывов.
«Какая прелесть», «Вы такие милые», «Такие милые фото», «Дикси просто красотка!», «Какая хорошенькая», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Лилия Ребрик показала, в какой форме сейчас находится. Актриса, которая является мастером спорта по художественной гимнастике, продолжает держать себя в форме, несмотря на рождение двоих детей. Звезда активно занимается спортом, демонстрируя свою фигуру.
Напомним, что Лилия Ребрик вместе с мужем похвасталась шикарным подарком после дня рождения: "Все, как я мечтала".
Также Politeka писала, что Лилия Ребрик занялась экстремальным фитнесом, украинцы переживают: "А для сердечно-сосудистой...".
А еще Politeka сообщала, что Ребрик в наряде с кокетливыми рюшами показала утонченный образ: "Ого".