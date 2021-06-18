Человек просто шел по тротуару...

Колесо от фуры отлетело в пешехода - все закончилось трагично

В Ровенской области от фуры, которая перевозила дрова, отлетело колесо и попало в пешехода.

Мужчине оторвало руку, медики боролись за жизнь мужчины, но он умер в больнице, сообщает полиция области.

Выяснилось, что во время движения у грузовика "УРАЛ" произошла разгерметизация колеса. В результате ЧП оно полетело в пешехода, который шел по тротуару.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

За рулем грузовика 40-летний житель был трезвым.

Недавно мы писали , что в Киеве в районе Окружной дороги погиб 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный. Он был тем велосипедистом, которого толкнул под колеса грузовика, пьяный прохожий.

Виктор был единственным сыном у родителей.

Парень ехал на велосипеде по безлюдному тротуару, а навстречу ему ехал пьяный мужчина. Когда их пути переселись, пешеход качнулся и сбил велосипедиста. Парень упал на дорогу, ударился о заднюю часть прицепа грузовика, затем его откинуло на бордюр. Травма головы оказалась несовместима с жизнью.

Коллеги рассказали, что Виктор был врачом с золотыми руками. Он был очень отзывчив и внимателен к людям.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, грузовик превратил легковушку в груду металла, выжить удалось не всем.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.