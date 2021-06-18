Колесо от фуры отлетело в пешехода - все закончилось трагично
В Ровенской области от фуры, которая перевозила дрова, отлетело колесо и попало в пешехода.
Мужчине оторвало руку, медики боролись за жизнь мужчины, но он умер в больнице, сообщает полиция области.
Выяснилось, что во время движения у грузовика "УРАЛ" произошла разгерметизация колеса. В результате ЧП оно полетело в пешехода, который шел по тротуару.
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Пешеход толкнул велосипедиста под колеса грузовика: кадры трагического ДТП в Киеве
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По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
За рулем грузовика 40-летний житель был трезвым.
Недавно мы писали , что в Киеве в районе Окружной дороги погиб 27-летний врач-травматолог Виктор Заболотный. Он был тем велосипедистом, которого толкнул под колеса грузовика, пьяный прохожий.
Виктор был единственным сыном у родителей.
Парень ехал на велосипеде по безлюдному тротуару, а навстречу ему ехал пьяный мужчина. Когда их пути переселись, пешеход качнулся и сбил велосипедиста. Парень упал на дорогу, ударился о заднюю часть прицепа грузовика, затем его откинуло на бордюр. Травма головы оказалась несовместима с жизнью.
Коллеги рассказали, что Виктор был врачом с золотыми руками. Он был очень отзывчив и внимателен к людям.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, грузовик превратил легковушку в груду металла, выжить удалось не всем.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.