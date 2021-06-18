Ушел из жизни известный индийский актер, режиссер, сценарист и общественный деятель Чандрашекхар Вайдья, снявшийся в "Танцоре диско"
Легенда Болливуда скончался 16 июня в возрасте 98 лет в Мумбаи. О смерти звезды в Инстаграм сообщил его внук Шакти Арора, поделившись фото с дедушкой, а также показав, как он выглядел в молодости, передает Politeka.net.
"Мой дед завершил свой жизненный путь. Ему было 98 лет, и ему не хватило двух лет до столетия. Это большая невосполнимая потеря, он был опорой для нашей семьи. Тем не менее, я с гордостью могу сказать, что он видел свои 4 поколения в течение жизни. Молю Всевышнего, чтобы он обрел вечный мир и счастье. По тебе будут по-настоящему скучать... Люблю тебя навсегда. #чандрашекхар", - говорится в сообщении.
Чандрашекхар начал свою карьеру в киноиндустрии в начале 1950-х годов, прежде чем в 1954 году сыграл свою первую главную роль в фильме "Аурат Тери Йехи Кахани". В 1964 году легенда Болливуда дебютировал в постановке и режиссуре романтического мюзикла «Ча-ча-ча». Но особую славу получил в 1982 году, сыграв в "Танцоре диско".
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Кроме того Чандрашекхар помогал писателю-режиссеру Гульзару в его режиссерских работах, таких как «Паричай», «Кошиш», «Ачанак» и других.
У актера-ветерана осталось трое детей и много внуков.
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