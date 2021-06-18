В центре Киева автомобиль сбил женщину, перебегавшую восемь полос движения транспорта
Об этом сообщает dtp.kiev.ua
По предварительной информации, Mitsubishi Outlander сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте, женщина тащила с собой еще и сумку.
Важно отметить, что рядом расположен подземный переход.
"Водитель Mitsubishi Outlander двигался средней полосой. Слева его опередил автомобиль и сразу за ним - прямо перед Mitsubishi - побежала женщина. Водитель пытался избежать наезда, но все же задел пешехода. В результате наезда женщина-пешеход получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия".
Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"
Голос Тины Кароль без фонограммы ошеломил украинцев, новые кадры свадьбы: "Жаль, что приходится..."
"Исчезла в воде": 13-летняя девочка погибла, спасая жизнь подруги
Мощные взрывы прогремели на АЗС, есть первые данные о раненых: кадры ЧП в России
Жизнь знаменитого актера оборвалась на глазах у его родственников: "Покойся с миром"
Недавно мы сообщали, что колесо от фуры отлетело в пешехода - все закончилось трагично
В Ровенской области от фуры, которая перевозила дрова, отлетело колесо и попало в пешехода.
Мужчине оторвало руку, медики боролись за жизнь мужчины, но он умер в больнице.
Выяснилось, что во время движения у грузовика "УРАЛ" произошла разгерметизация колеса. В результате ЧП оно полетело в пешехода, который шел по тротуару.
По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
За рулем грузовика 40-летний житель был трезвым.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, грузовик превратил легковушку в груду металла, выжить удалось не всем.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.