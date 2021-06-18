В центре Киева автомобиль сбил женщину, перебегавшую восемь полос движения транспорта

Об этом сообщает dtp.kiev.ua

По предварительной информации, Mitsubishi Outlander сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте, женщина тащила с собой еще и сумку.

Важно отметить, что рядом расположен подземный переход.

"Водитель Mitsubishi Outlander двигался средней полосой. Слева его опередил автомобиль и сразу за ним - прямо перед Mitsubishi - побежала женщина. Водитель пытался избежать наезда, но все же задел пешехода. В результате наезда женщина-пешеход получила тяжелые травмы и скончалась на месте происшествия".

Недавно мы сообщали, что колесо от фуры отлетело в пешехода - все закончилось трагично

В Ровенской области от фуры, которая перевозила дрова, отлетело колесо и попало в пешехода.

Мужчине оторвало руку, медики боролись за жизнь мужчины, но он умер в больнице.

Выяснилось, что во время движения у грузовика "УРАЛ" произошла разгерметизация колеса. В результате ЧП оно полетело в пешехода, который шел по тротуару.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего, начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

За рулем грузовика 40-летний житель был трезвым.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, грузовик превратил легковушку в груду металла, выжить удалось не всем.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.