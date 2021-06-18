На Волыни произошло ДТП, которое могло обернуться большим количеством жертв
Как передает Politeka.net, подробности происшествия сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Авария случилась вечером, 17 июня.
"За рулем автомобиля Volkswagen LT находился 23-летний житель Камень-Каширского района. Водитель, вероятно, не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта", - рассказали в полиции.
К счастью, в момент столкновения на остановке не было людей.
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В результате аварии пострадал 15-летний пассажир автобуса - с травмами его госпитализировали в отделение неврологии больницы. Водитель транспортного средства от помощи медиков отказался.
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