На Волыни произошло ДТП, которое могло обернуться большим количеством жертв

Как передает Politeka.net, подробности происшествия сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Авария случилась вечером, 17 июня.

"За рулем автомобиля Volkswagen LT находился 23-летний житель Камень-Каширского района. Водитель, вероятно, не справился с управлением и врезался в остановку общественного транспорта", - рассказали в полиции.

К счастью, в момент столкновения на остановке не было людей.

В результате аварии пострадал 15-летний пассажир автобуса - с травмами его госпитализировали в отделение неврологии больницы. Водитель транспортного средства от помощи медиков отказался.

Ранее мы сообщали, что легковой автомобиль на пешеходном переходе совершил наезд на прохожих. Под колесами автомобиля оказались 69-летняя женщина и ее 8-летняя внучка. Инцидент произошел в Днепровском районе Киева.

Водитель легковушки не заметил пенсионерку и ребенка, которые шли по пешеходному переходу. После удара бампером обе упали на асфальт и совсем не двигались.

Как сообщала Politeka, произошло трагическое ДТП на трассе Киев-Чоп: медики не успели спасти людей, кадры аварии.

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