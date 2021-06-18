В Луцке произошла жуткая авария с участием детей
Отец с двумя сыновьями преходили дорогу на пешеходном переходе, когда их сбил 29-летний водитель легковушки.
В результате столкновения 5 и 9-летних мальчиков госпитализировали в больницу.
Спустя чуть более недели врачи боролись за жизни малышей, но 18 июня остановилось сердце старшего из них, сообщает "Конкурент".
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Ани Лорак после отъезда Мурата засветилась со своим любимцем: "Такой мальчик красивый"
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До последнего ребенок находился в коме.
Его 5-летнего брата сначала перевели в нейрохирургию, а на прошлой неделе выписали из больницы.
Ранее мы сообщали, что на Львовщине произошло смертельное ДТП.
Трагедия произошла рано утром, 10 июня. Участник аварии сообщил, что в его микроавтобус въехал мотоциклист.
Выяснилось, что 13-летний подросток, управляя мотоциклом, выезжал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с микроавтобусом.
Ребенок погиб на месте.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.