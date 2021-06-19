Часть Украины охватит циклон, который движется с Крыма

Как передает Politeka.net, об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей страничке в Facebook.

По словам специалиста, циклон, который наделал беды в Крыму и подтопил Ялту, зацепит многие территории Украины.





"Ближайшей ночью и завтра утром циклон сдвинется западнее, в Одесскую область. Однако вечером в субботу в Крыму снова надо рассчитывать на сильные ливни", - поделилась Диденко.

По ее словам, в южных регионах Украины пройдут локальные ливневые дожди.

"19-го июня, сильные ливни возможны в западных областях Украины, Одесской, Николаевской, в Крыму (вечером) и затронет частично Приазовье", - предупредила синоптик.

Напомним, в ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиления северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС.

В плену стихии также оказался Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте в результате бедствия погиб один человек, пострадали 11.

Напомним, что жара до +29 атакует Украину, грозовые дожди не дадут покоя: в каких регионах будет теплее всего.

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