Старшая дочь украинской актрисы Ольги Сумской, артистка Антонина Паперная, блеснула фигурой в купальнике

Актриса дважды стала мамой, но при этом беременности никак не отразились на ее фигуре, пишет Politeka.net. Это видно на новом фото Антонины, которое она разместила в своим Инстаграм.

Дочь Сумской позировала в ярком купальнике, выделившем ее стройную талию. Красотка дополнила летний образ стильными шляпкой и очками.

Звезда залезла в бассейн, придерживая яркий матрас.

"Спасатели Малибу спешат на помощь ☀️", - подписала снимок Паперная.

Публикация собрала более 1000 лайков и немного комментариев.

"Что за sexy lady💣💣💣", "Купальник🔥", "Привет", "👸❤️👸💚👸❤️👸😍", - написали пользователи сети.

Отметим, Антонина Паперная и ее возлюбленный Владимир Яглыч во второй раз стали родителями весной прошлого года. Сейчас пара воспитывает дочь Еву и сына Даниила.

В одном из своих постов в Инстаграм актриса рассказала, что за год после родов младшего сына она похудела на 15 килограммов. Спорт Тоня называет своей любовью. Красотка отметила, что быть худой не хочет, но стремится достичь рельефов.

Артистка любит комбинировать в зале силовые упражнения и кардио. Однако сбросить лишние килограммы ей нелегко, ведь после тренировки она может съесть мороженое.

"Ребенок тебе говорит: «Мам, купи мне мороженое». Он его ест минуточку, а потом говорит: «Мам, не хочу». В твоих руках в машине оказывается целый рожок крем-брюле, который вот-вот растает, и в окно ты его не выбросишь. Что делать? Конечно же, есть", - поделилась Паперная.

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