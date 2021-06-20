Десятки населенных пунктов в Черновицкой области стали жертвами непогоды
Как передает Politeka.net, в пресс-службе Черновицкой областной госадминистрации сообщили УНИАН о затоплении населенных пунктов в бывших Заставнинском и Хотинском районах. Стихия разбушевалась настолько, что вода размыла подъездные пути к ряду сел.
Внезапный ливень оказался настолько сильным, что привел к настоящему наводнению. Среди затопленных населенных пунктов оказались Погореловка, Веренчанка, Бродок, Ржавинцы, Баламутовка, Юрковцы и другие.
В Фейсбук очевидцы стихии стали выкладывать фото и видео, показывая, к каким разрушениям привели ливни.
«Такого я еще не видел», «За 20 лет ничего не изменилось», «В Ивано-Франковской области такая же ситуация», - пишут люди в сети.
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В облгосадминистрации сообщили, что службы по чрезвычайным ситуациям уже работают в местах происшествия.
Стоит отметить, что это не первый случай подтопления в Украине. Из-за продолжительных дождей, а также сильных ливней пострадало уже несколько регионов. Например, в Крыму затопило Керчь и Ялту. За сутки в регионе выпала двухмесячная норма осадков.
Добавим, что по прогнозам синоптиков, лето в Украине будет жарким, но с постоянными дождями.
Напомним, что Крым "утопает", бурлящий поток сносит все на своем пути: кадры масштабного наводнения в Ялте.
Как сообщала Politeka, Ялта утопает в мусоре из-за непогоды, есть первые жертвы: кадры катастрофы.
Также Politeka писала, что несчастье обрушилось на харьковчан в результате стихии: затоплены дома, фото.