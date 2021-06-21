Обильные дожди, которые накрыли Черновицкую область, стали причиной мастшабного потопа

Так, 20 июня сообщалось о подтопление дождевыми потоками 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. Кроме того, частично были повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Черновицкой области.

Отмечалось, что, к счастью, жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

По информации местной облгосадминистрации, подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный Поток, Бабий, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковке, Боянчук, Товтры, Киселев и Кострижовка Черновицкого района.

По состоянию на утро 21 июня уровень воды постепенно снижается, но в то же время много домов остаются подтопленными. По данным спасателей, во власти стихии еще 29 жилых домов и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остаются без электроснабжения с. Викно.

Работы по откачке воды продолжаются.

Тем временем в Сети бурно обсуждают непогоду:

"Пусть Бог хранит нас всех"

"Опять природная стихия помешала нормальной жизни многих поселков и уничтожает человеческие хозяйства. Так вот, все убытки погасить за счет олигархов страны в принудительном порядке. Лесные угодья разбазарили и разворовали, так нолики от долларов затмили глаза родненьким"

"Это катастрофа!"

"Сочувствую..."

"Ужас"

Напомним, что Крым "утопает", бурлящий поток сносит все на своем пути: кадры масштабного наводнения в Ялте.

Как сообщала Politeka, Ялта утопает в мусоре из-за непогоды, есть первые жертвы: кадры катастрофы.

Также Politeka писала, что несчастье обрушилось на харьковчан в результате стихии: затоплены дома, фото.