Обильные дожди, которые накрыли Черновицкую область, стали причиной мастшабного потопа
Так, 20 июня сообщалось о подтопление дождевыми потоками 80 жилых домов в 8 населенных пунктах и 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах. Кроме того, частично были повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Черновицкой области.
Отмечалось, что, к счастью, жертв и пострадавших в результате непогоды нет.
По информации местной облгосадминистрации, подтоплены села Викно, Погореловка, Веренчанка, Бродок, Крещатик, Ржавинцы, Репуженцы, Черный Поток, Бабий, Добриновцы, Горошовцы, Баламутовка, Юрковке, Боянчук, Товтры, Киселев и Кострижовка Черновицкого района.
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По состоянию на утро 21 июня уровень воды постепенно снижается, но в то же время много домов остаются подтопленными. По данным спасателей, во власти стихии еще 29 жилых домов и 87 приусадебных участков в 15 населенных пунктах, частично остаются без электроснабжения с. Викно.
Работы по откачке воды продолжаются.
Тем временем в Сети бурно обсуждают непогоду:
"Пусть Бог хранит нас всех"
"Опять природная стихия помешала нормальной жизни многих поселков и уничтожает человеческие хозяйства. Так вот, все убытки погасить за счет олигархов страны в принудительном порядке. Лесные угодья разбазарили и разворовали, так нолики от долларов затмили глаза родненьким"
"Это катастрофа!"
"Сочувствую..."
"Ужас"
Напомним, что Крым "утопает", бурлящий поток сносит все на своем пути: кадры масштабного наводнения в Ялте.
Как сообщала Politeka, Ялта утопает в мусоре из-за непогоды, есть первые жертвы: кадры катастрофы.
Также Politeka писала, что несчастье обрушилось на харьковчан в результате стихии: затоплены дома, фото.