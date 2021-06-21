Под Киевом произошел взрыв, стали известны первые подробности

В селе Белогородка (Киевская обл.) прогремел взрыв в одном из высотных зданий. Людей пришлось эвакуировать в срочном порядке. Об этом пишут в Telegram-канале "ДТП Киев".

Первые свидетели инцидента рассказали, что произошел взрыв газовой трубы. На месте происшествия возник пожар. Бойцы ГСЧС летят к дому.

На фотографии, размещенной в сети, видно, как из дома, расположенного рядом с остановкой общественного транспорта, идет дым.

Информации о пострадавших и жертвах пока нет.

Напомним, 12 июня, около 18:00 службе "101" сообщили о взрыве и последующем пожаре в Одессе по улице Транспортной. Инцидент произошел на территории ДТЭК «Одесские электросети». Выяснилось, что произошло короткое замыкание в трансформаторе с последующим горением изоляции.

Прибывшие спасатели локализовали пожар, а в 18:00 полностью ликвидировали. К счастью, погибших и пострадавших не было.

Также напомним, что в начале лета в селе Клузив (Ивано-Франковская область) произошел взрыв на газопроводе. Однако по прибытию на место, сотрудники ГСЧС региона не выявили возгорания.

На месте происшествия работали соответствующие службы, на переезде не пропускали людей, поскольку в воздухе очень высокая концентрация газа.

К счастью, все завершилось без особых последствий.

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