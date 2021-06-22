На украинской трассе произошла трагическая авария

Как передает Politeka.net, подробности сообщили в отделе коммуникаций полиции Днепропетровской области.

ДТП случилась утром, 21 июня в поселке Покровск.

"Предварительно установлено, что 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ» выехал на перекресток со второстепенной дороги и не предоставил преимущество автомобилю «Mercedes Sprinter»", - говорится в сообщении.

В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека и восемь человек получили телесные повреждения.

"Водитель и 21-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ», а также шесть пассажиров «Mercedes» получили телесные повреждения", - рассказали в полиции.

Ранее мы сообщали, что на Львовщине произошло смертельное ДТП.

Трагедия произошла рано утром, 10 июня. Участник аварии сообщил, что в его микроавтобус въехал мотоциклист.

Выяснилось, что 13-летний подросток, управляя мотоциклом, выезжал со второстепенной дороги на главную и допустил столкновение с микроавтобусом.

Ребенок погиб на месте.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.