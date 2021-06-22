На Ровенщине произошло ДТП, в котором травмировалась семья

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.

Водитель автомобиля находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи проводят досудебное расследование.

По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Dodge» не выбрал безопасной скорости движения и вылетел за пределы дороги - авто перевернулось, а в результате ДТП пострадал он, его супруга и дети.

"У 38-летнего мужчины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и мозговую кому, а у его 39 — летней жены - ушиб позвоночника. Также получили травмы шестилетние двойняшки: у девочки медики обнаружили раны и перелом челюсти, а у мальчика диагностировали многочисленные ссадины и ушибы", - говорится в сообщении.

К счастью, после оказания медицинской помощи их отпустили, но отца до сих пор спасают врачи - он находится в реанимации.

Ранее мы сообщали, что под Киевом водитель грузовика ГАЗ наехал на девушку, которая шла с годовалым ребенком на руках.

По предварительной информации потерпевшая 2005 года рождения.

Пешеход с ребенком доставлены в больницу.

Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.