На Ровенщине произошло ДТП, в котором травмировалась семья
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области.
Водитель автомобиля находится в реанимации в тяжелом состоянии. По факту нарушения правил безопасности дорожного движения следователи проводят досудебное расследование.
По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Dodge» не выбрал безопасной скорости движения и вылетел за пределы дороги - авто перевернулось, а в результате ДТП пострадал он, его супруга и дети.
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"У 38-летнего мужчины диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и мозговую кому, а у его 39 — летней жены - ушиб позвоночника. Также получили травмы шестилетние двойняшки: у девочки медики обнаружили раны и перелом челюсти, а у мальчика диагностировали многочисленные ссадины и ушибы", - говорится в сообщении.
К счастью, после оказания медицинской помощи их отпустили, но отца до сих пор спасают врачи - он находится в реанимации.
Ранее мы сообщали, что под Киевом водитель грузовика ГАЗ наехал на девушку, которая шла с годовалым ребенком на руках.
По предварительной информации потерпевшая 2005 года рождения.
Пешеход с ребенком доставлены в больницу.
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело: кто стал жертвой и кадры с места трагедии.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что водитель Renault Logan, двигаясь в направлении столицы, вероятно заснул и совершил столкновение с грузовым автомобилем Volvo.