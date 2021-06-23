На Львовщине отправили под суд мужчину, который расправился с пенсионером

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте прокуратуры области.

Вопиющие преступление произошло с 24 на 25 марта. Мужчина проник в дом 75-летнего дедушки где, требуя деньги, нанес потерпевшему кочергой телесные повреждения несовместимые с жизнью. После чего, завладев 500 грн, часами и перстнем, скрылся с места происшествия.

"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства также была установлена причастность обвиняемого к совершению ряда краж на территории Золочевского района Львовской области", - говорится в сообщении.

Теперь подозреваемому грозит пожизненное.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье пенсионерка совершила страшное преступление.

Сообщение о смерти 79-летнего пенсионера поступило правоохранителям рано утром.

Полицейские установили, что к преступлению причастна его 82-летняя жена потерпевшего.