На Львовщине отправили под суд мужчину, который расправился с пенсионером
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте прокуратуры области.
Вопиющие преступление произошло с 24 на 25 марта. Мужчина проник в дом 75-летнего дедушки где, требуя деньги, нанес потерпевшему кочергой телесные повреждения несовместимые с жизнью. После чего, завладев 500 грн, часами и перстнем, скрылся с места происшествия.
"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства также была установлена причастность обвиняемого к совершению ряда краж на территории Золочевского района Львовской области", - говорится в сообщении.
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Теперь подозреваемому грозит пожизненное.
Ранее мы сообщали, что в Запорожье пенсионерка совершила страшное преступление.
Сообщение о смерти 79-летнего пенсионера поступило правоохранителям рано утром.
Полицейские установили, что к преступлению причастна его 82-летняя жена потерпевшего.
Между супругами, во время распития спиртных напитков, возник конфликт, во время которого женщина причинила мужчине несколько смертельных ударов топором по голове.
Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".
Как сообщала Politeka, жуткая авария произошла под Киевом, кадры: "Не доехал до больницы".
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