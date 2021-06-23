На Львовщине отправили под суд мужчину, который расправился с пенсионером

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте прокуратуры области.

Вопиющие преступление произошло с 24 на 25 марта. Мужчина проник в дом 75-летнего дедушки где, требуя деньги, нанес потерпевшему кочергой телесные повреждения несовместимые с жизнью. После чего, завладев 500 грн, часами и перстнем, скрылся с места происшествия.

"В ходе досудебного расследования указанного уголовного производства также была установлена причастность обвиняемого к совершению ряда краж на территории Золочевского района Львовской области", - говорится в сообщении.

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Теперь подозреваемому грозит пожизненное.

Ранее мы сообщали, что в Запорожье пенсионерка совершила страшное преступление.

Сообщение о смерти 79-летнего пенсионера поступило правоохранителям рано утром.

Полицейские установили, что к преступлению причастна его 82-летняя жена потерпевшего.

полиция, полиция Украины

Между супругами, во время распития спиртных напитков, возник конфликт, во время которого женщина причинила мужчине несколько смертельных ударов топором по голове.

Теперь женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

К слову, трагедия произошла на киевском вокзале, детали: "Зажало между платформой и вагоном".

Как сообщала Politeka, жуткая авария произошла под Киевом, кадры: "Не доехал до больницы".

Также Politeka писала, что украинка с коляской напугала прохожих, видео: "Ноги малыша летали в разные стороны".