В Кабмине планируют новую реформу транспортной отрасли

Так, на заседании правительства 23 июня, был одобрен законопроект касательно внедрения на всех видах городского общественного транспорта единого электронного билета.

Об этом сообщили во время онлайн-трансляции заседания Кабмина в YouTube.

Документом предлагается внести изменения в Гражданский кодекс с целью определения электронного билета наравне в бумажным в качестве основания для заключения договора на перевозку пассажиров и багажа.

Кроме того, этим документом хотят наделить Мининфраструктуры полномочиями по утверждению формы, обязательных реквизитов и сведений, которые должен содержать проездной документ, в том числе электронный.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, ожидаемыми результатами его принятия есть создание условий для надлежащего функционирования автоматизированной системы оплаты проезда в городском общественном транспорте.

При этом существует риск, что органы местного самоуправления неохотно согласятся внедрять такую автоматизированную систему в связи с необходимостью финансирования затрат на приобретение серверного оборудования и установку программного обеспечения.

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