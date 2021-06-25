В Киеве пассажир который упал на рельсы в метро
По предварительной информации, инцидент произошел на станции «Майдан Незалежности», сообщает "Информатор".
В результате было остановлено движение поездов от станции «Площадь Льва Толстого» до станции «Почтовая площадь».
Информации о пострадавшем пока нет.
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