В Киеве пассажир который упал на рельсы в метро

По предварительной информации, инцидент произошел на станции «Майдан Незалежности», сообщает "Информатор".

В результате было остановлено движение поездов от станции «Площадь Льва Толстого» до станции «Почтовая площадь».

Информации о пострадавшем пока нет.

Позже движение поездов в метрополитене было восстановлено в обычном режиме. На месте работают медики и полиция.

Ранее мы сообщали, что в столичном метро произошел пожар.

После сообщения о возгорании, работники подземки не растерялись и ликвидировали очаг огня с помощью швабры и тряпки.

Украины в сети были шокированы увиденным, а некоторые восхитились действиями работника метрополитена.

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