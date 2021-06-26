Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Женского квартала", показала себя в стильном образе

Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук входит в поющий квартет "Женского квартала". Красотка даже исполняла гимн Украины на матче украинской сборной по футболу. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится интересным контентом, радуя фанатов.

На новом фото Марта позировала в пиджаке, снимая себя на телефон. Красотка смотрела в камеру, радуя роскошной улыбкой.

"Брюнетка из женского квартала", - написала Марта под фотографией.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Жаль, что нельзя поставить 10", "Потрясающая просто", "поразила лучезарной ульlбкой)))) (одним словом - лучик)", "Как тебя мне не хватало", "Элегантность красивой женщины и счастливой. Виден восторг в этих глазах"

Напомним, брюнетка из "Женского квартала" рассказала о своем счастье, показав себя в нежном образе

Также Politeka писала, что брюнетка из "Женского квартала" подчеркнула свою красоту вечерним образом

А еще Politeka сообщала, что брюнетка из «Женского квартала» поразила чувством стиля, показательное фото



