Известная украинская актриса Марта Адамчук, звезда "Женского квартала", показала себя в стильном образе
Как пишет Politeka.net, Марта Адамчук входит в поющий квартет "Женского квартала". Красотка даже исполняла гимн Украины на матче украинской сборной по футболу. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится интересным контентом, радуя фанатов.
На новом фото Марта позировала в пиджаке, снимая себя на телефон. Красотка смотрела в камеру, радуя роскошной улыбкой.
"Брюнетка из женского квартала", - написала Марта под фотографией.
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Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Жаль, что нельзя поставить 10", "Потрясающая просто", "поразила лучезарной ульlбкой)))) (одним словом - лучик)", "Как тебя мне не хватало", "Элегантность красивой женщины и счастливой. Виден восторг в этих глазах"
Напомним, брюнетка из "Женского квартала" рассказала о своем счастье, показав себя в нежном образе
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