Выяснились подробности гибели украинской легкоатлетки-рекордсменки

Трагическая авария случилась 19 июня на трассе Киев – Прилуки. Девушка ехала домой после участия в ультрамарафоне. По предварительным данным, Екатерина уснула за рулем.

Знакомые спортсменки говорят, что Катя никогда не превышала скорость, но ее авто съехало с дороги и врезалось в забор. Катя погибла на месте.

Причиной трагедии могла стать усталость после соревнований, сообщил тренер Кати в комментарии " Обозревателю ".





Более того, он отметил, что Катю отговаривали бежать на ультрамарафоне в Киеве, поскольку девушка только вернулась с других соревнований.