Выяснились подробности гибели украинской легкоатлетки-рекордсменки

Трагическая авария случилась 19 июня на трассе Киев – Прилуки. Девушка ехала домой после участия в ультрамарафоне. По предварительным данным, Екатерина уснула за рулем.

Знакомые спортсменки говорят, что Катя никогда не превышала скорость, но ее авто съехало с дороги и врезалось в забор. Катя погибла на месте.

Причиной трагедии могла стать усталость после соревнований, сообщил тренер Кати в комментарии "Обозревателю".

Более того, он отметил, что Катю отговаривали бежать на ультрамарафоне в Киеве, поскольку девушка только вернулась с других соревнований.

Девушка была третьем ребенком в семье - до этой трагедии родители дважды хоронили своих детей.

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Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.

Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.

Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.