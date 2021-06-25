Выяснились подробности гибели украинской легкоатлетки-рекордсменки
Трагическая авария случилась 19 июня на трассе Киев – Прилуки. Девушка ехала домой после участия в ультрамарафоне. По предварительным данным, Екатерина уснула за рулем.
Девушка была третьем ребенком в семье - до этой трагедии родители дважды хоронили своих детей.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Астафьева в узком корсете выставила напоказ аппетитные прелести, глаз не отвести: "Шедевр"
Кароль публично прыгнула в постель, засветившись с известным красавцем: "Боже, как она..."
Трагедия с молодыми украинцами в Турции, врачи боролись до последнего: "Столкнулись в море..."
Элизабет Херли распахнула халатик и показала, какой "сок" под ним прячет: "Срочно нужен холодный душ"
Напомним, что фатальное ДТП случилось под Харьковом, авто полностью выгорело.
Как сообщала Politeka, во Львовской области на трассе Киев-Чоп автомобиль Skoda Felicia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком Mercedes.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.