На Хмельнитчине водитель сбил женщину с ребенком
Как передает Politeka.net, подробности ДТП сообщили в Шепетовском районном управлении полиции в Facebook.

Инцидент произошёл в городе Славута, 24 июня.

"63-летний водитель "ВАЗ -2101" допустил наезд на двух пешеходов: женщину и девочку, которые двигались в попутном направлении", - говорится в сообщении.
В результате столкновения ребенок и ее мама получили травмы, а девочку пришлось госпитализировать в больницу.

Полиция сейчас устанавливает более подробные детали происшествия.

Отметим, что Украине только за прошлый год на дорогах пострадали почти 32 тысячи человека, более 3,5 тысячи граждан - водители, пассажиры и пешеходы, к сожалению, погибли.

В среднем каждые 3 минуты случается 1 ДТП, каждые 15 минут травмируется 1 человек, и каждые 3 часа, к сожалению, один человек погибает.

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