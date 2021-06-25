На Хмельнитчине водитель сбил женщину с ребенком

Как передает Politeka.net , подробности ДТП сообщили в Шепетовском районном управлении полиции в Facebook.



Инцидент произошёл в городе Славута, 24 июня.



"63-летний водитель "ВАЗ -2101" допустил наезд на двух пешеходов: женщину и девочку, которые двигались в попутном направлении", - говорится в сообщении.

В результате столкновения ребенок и ее мама получили травмы, а девочку пришлось госпитализировать в больницу.

Полиция сейчас устанавливает более подробные детали происшествия.