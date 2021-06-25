В Днепре молодые люди открыли стрельбу на набережной
Инцидент произошел утром, 25 июня.
К правоохранителям обратились свидетели беспредела, сообщает "Днепр оперативный".
По предварительной информации, два парня и две девушки, направлялись домой с выпускного.
У одного из них оказался пистолет, с которого они и начали палить куда ни попадя, передавая его с рук в руки.
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На место прибыли правоохранители и изъяли оружие у подростков. Также на месте было найдено 5 гильз.
Оказалось, что владельцем оружия был один из подростков.
Стоит отметить, что стрельба из огнестрельного оружия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах влечет за собой наложение штрафа от десяти к пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия.
Напомним, что стрельба прогремела в центре Киева - раненый парень бежал и просил о помощи.
Как Politeka писала, парень стрелял на улице из пневматической винтовки по стаканам и одна пуля задела 14-летнего парня.
Также Politeka сообщала, что в школьном дворе в городе Черноморске Одесской области звучали выстрелы из оружия.