Украину накрою магнитные бури в ближайший месяц
Как передает Politeka.net, неблагоприятные даты назвали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.
Согласно данным, ближайшая активность на солнце может повлиять на самочувствие украинцев уже в начале июля - 4 числа.
Следующих ударов стоит ожидать 12 и 13 июля.
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Стоит отметить, что геомагнитные бури имеют несимметричный по времени характер развития: в среднем главная фаза бури составляет около 7 часов, а фаза возвращения к исходному состоянию - около 3 суток.
Специалисты говорят, что полностью обезопасить себя от магнитной бури нельзя, но все таки дают советы, как пережить такие дни.
Даже здоровые люди могут испытать некоторое недомогание и усталость в это время.
Чтобы снизить возможные риски и недомогания, людям с хроническими болезнями сердца необходимо держать под рукой лекарства.
Также специалисты советуют не искать у себя симптомы, предполагая, что у вас что-то болит.
Напомним, магнитные бури накроют украинцев, названы опасные даты: когда готовиться.
Как сообщала Politeka, мощные магнитные бури "ударят" по украинцам, известны опасные даты.
Также Politeka писала, на Землю надвигаются мощные магнитные бури: названа дата самого сильного "удара".