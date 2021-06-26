Только этого не хватало

Украину накрою магнитные бури в ближайший месяц

Как передает Politeka.net, неблагоприятные даты назвали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН.

Согласно данным, ближайшая активность на солнце может повлиять на самочувствие украинцев уже в начале июля - 4 числа.

Следующих ударов стоит ожидать 12 и 13 июля.

Стоит отметить, что геомагнитные бури имеют несимметричный по времени характер развития: в среднем главная фаза бури составляет около 7 часов, а фаза возвращения к исходному состоянию - около 3 суток.

Специалисты говорят, что полностью обезопасить себя от магнитной бури нельзя, но все таки дают советы, как пережить такие дни.

Даже здоровые люди могут испытать некоторое недомогание и усталость в это время.

Чтобы снизить возможные риски и недомогания, людям с хроническими болезнями сердца необходимо держать под рукой лекарства.

Также специалисты советуют не искать у себя симптомы, предполагая, что у вас что-то болит.

Напомним, магнитные бури накроют украинцев, названы опасные даты: когда готовиться.

Как сообщала Politeka, мощные магнитные бури "ударят" по украинцам, известны опасные даты.

Также Politeka писала, на Землю надвигаются мощные магнитные бури: названа дата самого сильного "удара".







