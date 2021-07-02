В Украине сегодня начал действовать новый карантин, который призван противодействовать распространению штамма коронавируса "Дельта"

Соответствующие рекомендации Совета национальной безопасности и обороны Кабинет министров Украины утвердил еще в июне, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Особые правила будут действовать для тех, кто въезжает в Украину из Индии, Великобритании, России и Португалии. Список стран не окончательный. Он будет пересматриваться и обновляться в зависимости от эпидемической ситуации.

Так, для въезда в Украину тем, кто прибывает или находился на территории указанных стран не менее 7 дней в течение последних двух недель, придется непосредственно на пунктах пропуска сдать экспресс-тест на антиген.

Свободно попасть в Украину можно будет при отрицательном результате.

Если же тест окажется позитивным, то иностранцам (кроме владельцев вида на жительства) и лицам без гражданства старше 12 лет во въезде откажут. Не пустят в страну и в случае отказа от тестирования.

Что касается граждан Украины, то им, если результат теста окажется позитивным, нужно будет пройти обязательную самоизоляцию или обсервацию.

Таких людей от зоны пограничного контроля до санитарной зоны для дальнейшей транспортировки в места обсервации или в больницы для госпитализации будут сопровождать сотрудники Национальной полиции.

Санитарные зоны обустраиваются за пределами территории пунктов пропуска (пунктов контроля) через государственную границу.

Напомним, Австрия и Нидерланды с 1 июля разрешили въезд вакцинированным украинском с туристической целью.

Отметим, по состоянию на 2 июля в Украине от коронавируса сделали 2767848 прививок (+90 959 за предыдущие сутки). Из них первую дозу получили 2001130 человек (35 472 за предыдущие сутки).

Добавим также, что за сутки 1 июля в Украине зафиксировано 696 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 439 пациентов, умерли 33 больных, выздоровели 1 197 человек.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 236 497 человек, из них 2 169 584 человека выздоровели от коронавирусной болезни, зафиксировано 52 391 летальный случай.

Сейчас в стране фиксируют минимальные показатели количества заражений за сутки.

Напомним, украинцам разрешили снять маски, в Минздраве назвали условие: «Не более чем за 72 часа…»

Как сообщала Politeka, карантин в Украине продлевают, названы сроки.

Также Politeka писала, что ситуация с зараженными в Украине резко изменилась, заявление Шмыгаля.