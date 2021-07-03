В Риме состоялся матч четвертьфинала Евро-2020 между Украиной и Англией

Как передает Politeka, англичане быстро открыли счет. Стерлинг отдал диагональный пас низом в центр штрафной, Кейн выскочил один на один и довольно уверенно пробил мимо Бущана. Мяч затрепыхался в сетке. 1:0 в пользу британцев на 4 минуте матча.

Украине пришлось полностью менять план на игру. Так как команда Андрея Шевченко не ожидала столь рано пропустить мяч. После гола игра успокоилась.

На 17-й минуте у Украины был шанс сравнять счет. Уокер грубо ошибся на своей половине, Яремчук перехватил, затащил мяч в штрафную и пробил в ближний нижний из-под Стоунза - Пикфорд сыграл достойно.

Особенно жарко было еа 33-й минуте. Стерлинг размотал Караваева на левом крыле атаки и прострелил во вратарскую. После чего последовал мощнейший залп Райса и сэйв Бущана! Хавбек англичан сыграл в зоне подбора и оперативно вдарил со всей силы. Кипер уже заваливался, но мяч полетел скорее по центру ворот - Бущан изловчился и отбил.

Позже Яремчук сумел уделать Уокера. Прорыв в штрафную англичан обернулся прострелом, однако Стоунз выпнул мяч с пятачка.

В самом начале второмго тайма счат стал 2:0 в пользу англичан. Кейна сбили на фланге, Шоу исполнял штрафной. Фулбек отлично накинул во вратарскую по низкой траектории, а Магуайр внес в сетку. Связка манчестерских защитников сработала.

Дальше был и третий - Стерлинг на левом фланге отдал на ход Шоу. Защитник великолепно навесил во вратарскую. Кейн оторвался от земли в высоком прыжке и вбил гвоздь в украинские ворота головой.

На 63 минуте сборная Англии забила с углового. Хендерсон просто ускорился в направлении ворот, выпрыгнул в трех метрах от них и нанес нормальный удар головой. Этого хватило - 4:0 на табло. Украина едет домой, Англия сыграет за право выйти в финал со сборной Дании.

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