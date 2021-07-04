Мальчик попал в ловушку, когда ждал свою маму
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Так, ночью 3 июля прохожий случайно увидел на первом этаже высотки мальчика, который застрял головой между прутьев оконной решетки.
Мужчина вызвал спасателей на место происшествия.
Спасатели гидравлическими ножницами разрезали решетку и освободили ребенка.
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Мальчик объяснил, что хотел найти маму, которая долго не возвращается домой.
Обстоятельства происшествия будут устанавливать уже сотрудники полиции, ребенок остается под их наблюдением.
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Вопиющий инцидент произошел ночью, 28 июня. Медики прибыли на вызов, но встретили их недоброжелательные дети, которые забросали автомобиль камнями.
К счастью, в момент нападения врачи оказывали помощь пострадавшему и никто из них не пострадал.
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