Мальчик попал в ловушку, когда ждал свою маму

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, ночью 3 июля прохожий случайно увидел на первом этаже высотки мальчика, который застрял головой между прутьев оконной решетки.

Мужчина вызвал спасателей на место происшествия.

Спасатели гидравлическими ножницами разрезали решетку и освободили ребенка.

Мальчик объяснил, что хотел найти маму, которая долго не возвращается домой.

Обстоятельства происшествия будут устанавливать уже сотрудники полиции, ребенок остается под их наблюдением.

Напомним, на Закарпатье неизвестные изувечили машину скорой помощи

Вопиющий инцидент произошел ночью, 28 июня. Медики прибыли на вызов, но встретили их недоброжелательные дети, которые забросали автомобиль камнями.

К счастью, в момент нападения врачи оказывали помощь пострадавшему и никто из них не пострадал.