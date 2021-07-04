В Киеве утром произошла массовая драка
На Контрактовой площади произошла массовая драка, в которой участвовало около десятка человек.
Драка произошла утром в воскресенье, 4 июля, передает Telegram-канале Х Киев.
На кадрах, которые появились в сети видно, что один из участников драки упал и остался лежать без движения, а его продолжили бить ногами.
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Причина массовой драки в центре столицы - выясняется.
Видео можно увидеть здесь.
Напомним, что 21 июня на столичном Подоле уже происходила подобная драка
На Контрактовой площади примерно десять человек устроили драку. Сперва сцепились два человека, а потом к ним подтянулись друзья.
Рядом находились свидетели происходящего, которые кричали и пытались остановить драку.
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