Звезда американских сериалов Стюарт Дэймон ушел из жизни после продолжительной болезни

Известный актер ушел из жизни 29 июня. Об этом сообщил в своем Твиттере продюсер Фрэнк Валентини. Дэймону было 84 года. Сын актера признался американским СМИ, что у его отца уже давно была диагностирована почечная недостаточность.

«Стюарт был абсолютной легендой в нашей индустрии и его будет сильно не хватать», - написал в своем сообщении Валентини.

Стоит отметить, что он является исполнительным продюсером популярного американского сериала «Главный госпиталь». Именно благодаря данному шоу и прославился Стюарт Дэймон. В течение 30 лет актер играл в нем полюбившегося зрителям доктора Алана Куотермейна.

Известно, что родители Дэймона были евреями, которые сбежали в США из России после октябрьского переворота. Сам актер начал свою карьеру на «Бродвее». В последствии он стал популярен благодаря ролям в многочисленных сериалах. Среди них: «Святой», «Чемпионы», «Новые Мстители», «Дни нашей жизни», «Как вращается мир» и «Порт Чарльз».

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