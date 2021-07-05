Стихия обрушилась на украинский курорт вечером в воскресенье, 4 июля

В Бердянске пронесся ураган с грозой. В результате непогоды без света остались 110 баз отдыха, пляжи курорта засыпало медузами, сообщили в ГСЧС.

Отмечается, что стихия ударила около 19:00 и была непродолжительной, но успела натворить беды.

Очевидцы писали в социальных сетях, что вечером 4 июля сильный ветер сносил буквально все на своем пути, а дождь залил большинство туристических локаций. После урагана на пляжи Бердянска выбросило огромное количество медуз.

«Это армагеддон!! Сама там нахожусь, очень страшно... фильм Послезавтра в реальности», «Господи, помоги нам Всем пережить эти моменты природы», «Смотрела как раз в окно, давно такого ливня не видела», «Ого, вот это ураган, и ветер сильный был, надеюсь никто не пострадал», «Ого апокалипсис... давно такого не видел...», - писали в Сети.

Спасатели оперативно устранили последствия урагана. К 03:00 электроснабжение было восстановлено. В ходе ликвидации последствий непогоды разрезали и убрали три поваленных дерева, которые упали на проезжую часть.

Напомним, ураган свирепствовал на украинском курорте, ветер снес крыши и деревья: кадры лютой стихии.

Как сообщала Politeka, неуправляемая стихия обрушилась на Украину, люди остались без благ цивилизации: когда все стихнет.

Также Politeka писала, что новый мощный удар стихии обрушился на Крым, кадры бедствия: дома и дороги ушли под воду.