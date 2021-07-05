Отчаянный, но довольно бессмысленный поступок попал на видео

В Киеве очевидцы сняли на видео подростка, который катался на самокате по мосту. Парень сделал это 4 июля на Парковом мосту, который объединяет Правый берег Киева с Трухановым островом.

Видео опубликовал Киев Оперативный в Facebook.

Инцидент произошел днем, когда по пешеходному мосту проходили сотни людей. Двое молодых парней залезли на вершину опоры, но сделали это не просто так. Один из них затянул вверх самокат.

На ролике видно, что молодой человек едет на самокате прямо по балке на вершине Пешеходного моста. Другой парень снимает его действия на видео.

Наблюдали за крайне опасной поездкой молодого человека десятки прохожих. Вызывали ли они полицию, неизвестно.

Ни один из комментаторов под видео не отреагировал на это положительно. Поскольку балка моста закреплена на высоте 32 метров могли привести к смерти парня.

"Ищет себе приключения на голову", "Мог бы упасть и разбиться, ужас", "Нет смысла переживать и бороться за жизнь людей, которым она сама безразлична", "Номинант на премию Дарвина", - писали комментаторы.

Напомним, что в Киеве на бульваре Дружбы народов произошло двойное ДТП.

Как Politeka писала, в Киеве таксист ударил пассажирку и силой вытащил из машины.

Также Politeka сообщала, что отдельные районы Киева и Киевской области накрыл обильный дождь.