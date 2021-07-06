Нужно быть внимательными!

Украинцам рассказали самые распространённые схемы обмана в супермаркетах

Как обманывают покупателей кассиры сообщили в материале "Обозревателя".

Лишние товары в чеке

Если кассир хочет купить себе что-то - он добавляет этот товар невнимательному покупателю в чек.

Расчет "другой" купюрой

Например, покупатель дает купюру в 500 гривен, а кассир дает сдачу как будто номинал был меньше, как с 200 гривен.

"Нет копеек"

Кассир не додает 30, 50 или 70 копеек и говорят, что "нет мелочи" - посетители магазина даже не пытаются спорить и уходят.

Разница в цене на полке и на кассе

В выигрыше здесь торговая точка. Покупателю, если он заметит разницу, скажут "не успели внести новые цены в программу". В этом случае необходимо требовать оплаты по ценнику в торговом зале.

К слову, последние полгода наблюдается рост цен на продукты питания, что, естественно, отражается на кошельках украинцев.

По оценкам Организации объединенных наций в последние полгода в мире наблюдается более стремительный рост цен на продукты, чем за все предыдущее десятилетие.

С начала 2021 года стоимость овощей увеличилась от 30% до 50%. Примечательно, что из-за холодного мая снижение цен на раннюю группу овощей сдвинулось на две-три недели.

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