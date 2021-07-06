Украинцам рассказали самые распространённые схемы обмана в супермаркетах
Как обманывают покупателей кассиры сообщили в материале "Обозревателя".
Лишние товары в чеке
Если кассир хочет купить себе что-то - он добавляет этот товар невнимательному покупателю в чек.
Расчет "другой" купюрой
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Дан Балан в рваных джинсах оказался с Кароль на одном диванчике: "Ты только со мной..."
Самая богатая певица Украины показала, как соревнуются ее дочери-близняшки: "Все в мамулю"
Оборвалась жизнь украинского медика, подробности трагедии: «Среди бела дня…»
Микроавтобус с украинцами попал в ДТП на польской трассе, много раненых: первые детали и кадры
Например, покупатель дает купюру в 500 гривен, а кассир дает сдачу как будто номинал был меньше, как с 200 гривен.
"Нет копеек"
Кассир не додает 30, 50 или 70 копеек и говорят, что "нет мелочи" - посетители магазина даже не пытаются спорить и уходят.
Разница в цене на полке и на кассе
В выигрыше здесь торговая точка. Покупателю, если он заметит разницу, скажут "не успели внести новые цены в программу". В этом случае необходимо требовать оплаты по ценнику в торговом зале.
К слову, последние полгода наблюдается рост цен на продукты питания, что, естественно, отражается на кошельках украинцев.
По оценкам Организации объединенных наций в последние полгода в мире наблюдается более стремительный рост цен на продукты, чем за все предыдущее десятилетие.
С начала 2021 года стоимость овощей увеличилась от 30% до 50%. Примечательно, что из-за холодного мая снижение цен на раннюю группу овощей сдвинулось на две-три недели.
Напомним, украинские фермеры уничтожают урожай черешни, болезненные кадры
Как сообщала Politeka, новое подорожание газа: когда ждать удара по карманам украинце
Также Politeka писала, что в Украине взлетели цены на популярные продукты