Так не должно быть!

В Запорожской области фермеры вынуждены уничтожать урожай черешни

Об этом рассказала фермер Галина Дрюцкая, передает "Обозреватель".

"Территория моего сада – 112 гектаров, из которых 50 гектаров я просто была вынуждена уничтожить, выкорчевать, перепрофилировать только по той причине, что невозможно было сбыть, реализовать продукцию", – сообщила она.

Фермер рассказала, что в разгар сезона в Украине продолжают импортировать черешни из других стран.

"Если в феврале нет черешни, пожалуйста, завозите ее из Испании, из Турции. Но когда начинается наша с 20-х чисел мая – закройте все, дайте нам возможность реализовать. А еще лучше откройте нам границы для реализации сельхозпродукции", - резюмирвала Дрюцкая.

К слову, последние полгода наблюдается рост цен на продукты питания, что, естественно, отражается на кошельках украинцев.

По оценкам Организации объединенных наций в последние полгода в мире наблюдается более стремительный рост цен на продукты, чем за все предыдущее десятилетие.

С начала 2021 года стоимость овощей увеличилась от 30% до 50%. Примечательно, что из-за холодного мая снижение цен на раннюю группу овощей сдвинулось на две-три недели.

Напомним, украинские фермеры уничтожают урожай черешни, болезненные кадры

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