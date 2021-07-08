В Киеве возле центрального вокзала никто не убирает кучи мусора
Коммунальные службы, видимо, их долго не замечали, передает "Киев без цензуры".
По словам киевлян, на переходе к скоростному трамваю целые "горы" мусора, которые никто не убирает уже очень давно.
Почему "свалку" в центре столицы долго не убирали - неизвестно.
После распространения информации в сети, мусор коммунальщики все же удосужились вынести.
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Напомним, в Киеве парень решил отметить свой день рождения с шиком, но что-то пошло не так
В итоге он разбил арендованный спорткар.
30-летний парень взял в аренду спорткар Ford Mustang, во время дождя водитель потерял управление авто на мокрой дороге и врезался в забор, а потом снова вылетел на дорогу.
К счастью, ни он, ни пассажирка не получили травм, что нельяз сказать об автомобиле. Судя по фото, восстановлению он, видимо, не подлежит.
На месте работали правоохранители. Все обстоятельства ДТП установливаются.
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