В Киеве возле центрального вокзала никто не убирает кучи мусора

Коммунальные службы, видимо, их долго не замечали, передает "Киев без цензуры".

По словам киевлян, на переходе к скоростному трамваю целые "горы" мусора, которые никто не убирает уже очень давно.

Почему "свалку" в центре столицы долго не убирали - неизвестно.

После распространения информации в сети, мусор коммунальщики все же удосужились вынести.

Напомним, в Киеве парень решил отметить свой день рождения с шиком, но что-то пошло не так

В итоге он разбил арендованный спорткар.

30-летний парень взял в аренду спорткар Ford Mustang, во время дождя водитель потерял управление авто на мокрой дороге и врезался в забор, а потом снова вылетел на дорогу.

К счастью, ни он, ни пассажирка не получили травм, что нельяз сказать об автомобиле. Судя по фото, восстановлению он, видимо, не подлежит.

На месте работали правоохранители. Все обстоятельства ДТП установливаются.