Мать, которая заморила голодом ребенка, проведет за решеткой только два года вместо 12
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В Киеве Владислава Трохимчук получила 12 лет тюремного срока за то, что на 11 дней оставила в квартире своих детей, годовалого сына и двухлетнюю дочь.
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Как сообщает "Обозреватель", Трохимчук осудили на 12 лет, но по "закону Савченко" она выйдет на свободу уже через 2 года.
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Ведь с 2016 года, пока длилось следствие и судебный процесс, она находилась в СИЗО, поэтому 5 лет якобы зачтут за 10.
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Вопиющий инцидент произошел ночью, 28 июня. Медики прибыли на вызов, но встретили их недоброжелательные дети, которые забросали автомобиль камнями.
К счастью, в момент нападения врачи оказывали помощь пострадавшему и никто из них не пострадал.
Прибывшие на место правоохранители детей на месте не застали, но стало известно, что они были ромской национальности.
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