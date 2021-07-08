Что известно на данный момент

Мать, которая заморила голодом ребенка, проведет за решеткой только два года вместо 12

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В Киеве Владислава Трохимчук получила 12 лет тюремного срока за то, что на 11 дней оставила в квартире своих детей, годовалого сына и двухлетнюю дочь.

Мальчик умер голодной смертью, а девочку едва спасли врачи

Как сообщает "Обозреватель", Трохимчук осудили на 12 лет, но по "закону Савченко" она выйдет на свободу уже через 2 года.

Ведь с 2016 года, пока длилось следствие и судебный процесс, она находилась в СИЗО, поэтому 5 лет якобы зачтут за 10.

Напомним, дети на Закарпатье изувечили машину скорой помощи

Вопиющий инцидент произошел ночью, 28 июня. Медики прибыли на вызов, но встретили их недоброжелательные дети, которые забросали автомобиль камнями.

К счастью, в момент нападения врачи оказывали помощь пострадавшему и никто из них не пострадал.

Прибывшие на место правоохранители детей на месте не застали, но стало известно, что они были ромской национальности.