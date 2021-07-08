В Киеве полиция искала пятилетнего мальчика
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.
"Вчера в полицию обратилась напуганная мать. Женщине пришлось оставить в квартире на проспекте Оболонском двух малолетних детей, чтобы посетить больницу с третьим — младенцем. По возвращению женщины дома была только дочь, а сын исчез", – сообщили правоохранители.
Патрульные направились искать мальчика в ТРЦ неподалеку.
Один из посетителей рассказал сотрудникам полиции, что у дороги к озеру мальчик просил взрослых перевести его через дорогу.
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Патрульные отправились к водоему, где и нашли маленького путешественника.
Мальчика вернули матери.
Напомним, мать, которая заморила голодом ребенка, проведет за решеткой только два года вместо 12
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
В Киеве Владислава Трохимчук получила 12 лет тюремного срока за то, что на 11 дней оставила в квартире своих детей, годовалого сына и двухлетнюю дочь.
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Как сообщает "Обозреватель", Трохимчук осудили на 12 лет, но по "закону Савченко" она выйдет на свободу уже через 2 года.
Ведь с 2016 года, пока длилось следствие и судебный процесс, она находилась в СИЗО, поэтому 5 лет якобы зачтут за 10.
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