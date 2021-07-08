В Киеве полиция искала пятилетнего мальчика

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

"Вчера в полицию обратилась напуганная мать. Женщине пришлось оставить в квартире на проспекте Оболонском двух малолетних детей, чтобы посетить больницу с третьим — младенцем. По возвращению женщины дома была только дочь, а сын исчез", – сообщили правоохранители.

Патрульные направились искать мальчика в ТРЦ неподалеку.

Один из посетителей рассказал сотрудникам полиции, что у дороги к озеру мальчик просил взрослых перевести его через дорогу.

Патрульные отправились к водоему, где и нашли маленького путешественника.

Мальчика вернули матери.

Напомним, мать, которая заморила голодом ребенка, проведет за решеткой только два года вместо 12

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В Киеве Владислава Трохимчук получила 12 лет тюремного срока за то, что на 11 дней оставила в квартире своих детей, годовалого сына и двухлетнюю дочь.

Мальчик умер голодной смертью, а девочку едва спасли врачи

Как сообщает "Обозреватель", Трохимчук осудили на 12 лет, но по "закону Савченко" она выйдет на свободу уже через 2 года.

Ведь с 2016 года, пока длилось следствие и судебный процесс, она находилась в СИЗО, поэтому 5 лет якобы зачтут за 10.