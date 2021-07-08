Киевлянка чуть не упала в яму с кипятком
В Киеве 8 июля сразу на двух улицах провалился асфальт.
Как сообщает Telegram-канал "Киев оперативный", на улице Героев Днепра женщина едва не провалилась в яму, которая появилась под ее ногами.
Очевидцы заявляют, что в яме был кипяток.
Все могло закончиться печально, так как пострадавшая могла ошпарить ноги.
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От опасной ямы ее оттаскивали прохожие.
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Пожар произошел в помещении 5-этажного дома в Печерском районе Киева утром 8 июля.
Как отметили в пресс-службе ГСЧС, сообщение о пожаре на Лейпцигской улице поступило в 4:20.
Спасатели увидели на месте возгорание в тамбуре к чердаку.
Площадь пожара составила 2 квадратных метра.
Спасателей начали эвакуировать людей из помещения. К счастью, в результате пожара никто не пострадал.
Все подробности произошедшего сейчас выясняются.
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