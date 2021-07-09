Аферисты придумывают все новые схемы, чтобы выманить деньги у доверчивых украинцев

Об одной из опасных схем предупредила ведущая проекта "Аферисты в сетях" Елена-Кристина Лебедь, на сайте "Нового канала".

Так, аферисты звонят по телефону, представляясь раьотниками какого-то магазина: "У вас на счету накопились бонусы, сегодня они сгорят. Чтобы этого не произошло, закажите у нас товар из акционного списка".

Затем они предлагают какой-то прибор, к примеру видеорегистратор, но это может быть что угодно, по цене вдвое ниже обычной. При этом они изо всех сил расхваливают товар.

Покупатель соглашается на такую «выгодную» покупку в надежде сэкономить. Дальше он действительно получает товар, только беда в том, что он совершенно некачественный и не стоит даже три копейки.

Чтобы не стать жертвой аферы, важно не спешить соглашаться с условиями, которые вам диктуют по телефону.

Мошенники могут представиться работниками какого угодно магазина и предложить любой товар.

Подумайте, действительно ли вы могли накопить бонусы в этом месте, действительно ли вам нужна предложенная вещь?

Аферисты не спроста выбрали именно звонки по телефону, ведь так ничего нельзя проверить.

Кстати, практически все супермаркеты имеют приложения, где можно следить за количеством бонусов и акциями.

Время от времени проверяйте их - это поможет вам обезопасить себя от обманщиков.

Напомним, "списывали деньги со счетов": наглые аферисты активизировались в Украине.

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