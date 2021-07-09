В Киеве произошло ДТП с участием электромобиля

Об этом сообщил “Киев оперативный”.

Авария произошла 8 июля, электромобиль на высокой скорости влетел в маршрутку. У Tesla разбит бампер и капот, маршрутка повреждена сбоку.

"Маршрутное такси выезжало и раздалось два скрипа резины, после которого произошёл сильный удар. Интересно с какой скоростью двигалась Tesla, учитывая, что перед выездом два лежачих полицейских и пешеходный переход?", - задаются вопросов авторы публикации.

"Шах и мат Илон Маск!) Тебе не победить маршруточную мафию!", "Лишнее подтверждение, тому что если прокладка между рулем и сидение без мозгов, даже самый умный ИИ не спасет...", "Понаставляют маршрутки где попало. Нормальным тачкам ездить негде", - пишут в комментариях украинцы.

Напомним, в Киеве парень решил отметить свой день рождения с шиком, но что-то пошло не так

В итоге он разбил арендованный спорткар.

30-летний парень взял в аренду спорткар Ford Mustang, во время дождя водитель потерял управление авто на мокрой дороге и врезался в забор, а потом снова вылетел на дорогу.

К счастью, ни он, ни пассажирка не получили травм, что нельяз сказать об автомобиле. Судя по фото, восстановлению он, видимо, не подлежит.