В Киеве произошло ДТП с участием электромобиля
Об этом сообщил “Киев оперативный”.
Авария произошла 8 июля, электромобиль на высокой скорости влетел в маршрутку. У Tesla разбит бампер и капот, маршрутка повреждена сбоку.
"Маршрутное такси выезжало и раздалось два скрипа резины, после которого произошёл сильный удар. Интересно с какой скоростью двигалась Tesla, учитывая, что перед выездом два лежачих полицейских и пешеходный переход?", - задаются вопросов авторы публикации.
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"Шах и мат Илон Маск!) Тебе не победить маршруточную мафию!", "Лишнее подтверждение, тому что если прокладка между рулем и сидение без мозгов, даже самый умный ИИ не спасет...", "Понаставляют маршрутки где попало. Нормальным тачкам ездить негде", - пишут в комментариях украинцы.
Напомним, в Киеве парень решил отметить свой день рождения с шиком, но что-то пошло не так
В итоге он разбил арендованный спорткар.
30-летний парень взял в аренду спорткар Ford Mustang, во время дождя водитель потерял управление авто на мокрой дороге и врезался в забор, а потом снова вылетел на дорогу.
К счастью, ни он, ни пассажирка не получили травм, что нельяз сказать об автомобиле. Судя по фото, восстановлению он, видимо, не подлежит.
К слову, в Киеве в ДТП пострадали дети, кадры: на полном ходу влетела в авто.
Как сообщала Politeka, водитель под воздействием психотропных веществ устроил патрульным гонки по центру Киева и угодил в ДТП.
Также Politeka писала, что в Днепре водитель на Subaru не справился с управлением, автомобиль перевернулся и врезался в столб.