В Ивано-Франковской области за сутки пострадали трое детей от укусов змей

Трое несовершеннолетних находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом информирует Politeka.net со ссылкой на сообщение управлении гражданской защиты ОГА Ивано-Франковщины.

Так, восьмого июля в больницу доставили 16-летнего жителя села Казанов. У подростка диагностировали анафилактический шок, который наступил в результате укуса змеи

Также в 20.40 в больницу доставили 12-летнюю девочку - жительницу Кривого Рога (Днепропетровская область). Ребенка укусила змея за правую руку в селе Осмолода, что на Прикарпатье.

В 22.10 в больницу доставили 16-летнего подростка, которого еще в 12.30 на детской площадке в селе Кинчаки также укусила змея.

Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Отметим, 7 июля стало известно, что змея укусила девятилетнего мальчика - жителя г. Бобрка Львовского района. Ребенок получил укус пальца на руке. Состояние мальчика оценивалось как тяжелое.

При укусах змей специалисты рекомендуют отсосать яд и выплевывать его. Также нужно ограничить движение укушенного места - если змея вцепилась в ногу, то прибинтовать ее ко второй ноги, а если в руку, то зафиксировать ее в согнутом состоянии. А далее как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.

Напомним, змея укусила мальчика: за ребенка борются врачи

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