В Ивано-Франковской области за сутки пострадали трое детей от укусов змей
Трое несовершеннолетних находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом информирует Politeka.net со ссылкой на сообщение управлении гражданской защиты ОГА Ивано-Франковщины.
Так, восьмого июля в больницу доставили 16-летнего жителя села Казанов. У подростка диагностировали анафилактический шок, который наступил в результате укуса змеи
Также в 20.40 в больницу доставили 12-летнюю девочку - жительницу Кривого Рога (Днепропетровская область). Ребенка укусила змея за правую руку в селе Осмолода, что на Прикарпатье.
В 22.10 в больницу доставили 16-летнего подростка, которого еще в 12.30 на детской площадке в селе Кинчаки также укусила змея.
Софию Ротару без макияжа и ретуши не узнали преданные поклонники: "Годы все-таки берут свое"
Трагедия потрясла экс-мужа Наташи Королевой, подробности: "До последнего хотелось верить, что люди останутся живы"
Леся Никитюк и Полякова не сдержались, увидев, какой Сумская была в 16 лет: "Боже, Оля..."
Дженнифер Лопес показала свой молодой задор, запрыгнув в бассейн в одних плавках: "Сладенькая"
Украинцы пожаловались Эктору, из-за кого перестали смотреть "Мастер Шеф": «Самый скучный и…»
Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии в реанимации.
Отметим, 7 июля стало известно, что змея укусила девятилетнего мальчика - жителя г. Бобрка Львовского района. Ребенок получил укус пальца на руке. Состояние мальчика оценивалось как тяжелое.
При укусах змей специалисты рекомендуют отсосать яд и выплевывать его. Также нужно ограничить движение укушенного места - если змея вцепилась в ногу, то прибинтовать ее ко второй ноги, а если в руку, то зафиксировать ее в согнутом состоянии. А далее как можно быстрее доставить пострадавшего в больницу.
Напомним, змея укусила мальчика: за ребенка борются врачи
Как сообщала Politeka, украинцев осудили за расправу над змеей.
Также Politeka писала, что змеи и скорпионы атакуют на украинских пляжах