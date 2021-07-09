В Днепровском аквапарке сильно травмировался ребенок

Об этом в Facebook написала мать ребенка Анастасия Кулакова.

"Мой сын 9 лет съезжал с детской горки в бассейн. В это время другой мальчик перелезал через забор бассейна, не удержался и упал Тимофею на голову", - пишет Анастасия.

Мальчик успел только раз съехать с горки и сразу получил травму.

У мальчика медики диагностировали сотрясение мозга, ушиб ключицы и рану на голове, которую пришлось зашивать.

"После огласки в фб со мной только во второй раз связалась администратор заведения. Я оставляла свой номер телефона. Мне предложено возместить чеки за лечение, в случае их наличия, выписки из больницы, и рецептов", - говорит мать ребенка.

Напомним, на Закарпатье дети изувечили машину скорой помощи

Вопиющий инцидент произошел ночью, 28 июня. Медики прибыли на вызов, но встретили их недоброжелательные дети, которые забросали автомобиль камнями.

К счастью, в момент нападения врачи оказывали помощь пострадавшему и никто из них не пострадал.

"Неизвестные повредили заднюю дверь авто и разбили переднее окно "скорой". Никто из работников не получил телесных повреждений".

Прибывшие на место правоохранители детей на месте не застали, но стало известно, что они были ромской национальности.