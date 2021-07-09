В Киеве начал действовать запрет на въезд некоторых авто
Так, начиная с 12: 00 на въездах в столицу Украины ограничено движение тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Въезд в город тяжеловесного транспорта ограничат из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С.
Ограничение на въезд осуществляется на всех подъездах к Киеву.
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О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, ориентировочно до 19:00.
Напомним, под Киевом произошло ДТП с мотоциклом
Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.
Авария произошла около 4 утра в направлении города Житомир.
По предварительной информации, водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную и попал под грузовик.
Водитель и пассажирка мотоцикла скончались на месте.
По словам очевидцев, у мопеда не работал ближний свет фар.
Обстоятельства ДТП выясняют следователи.
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