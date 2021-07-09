В Киеве начал действовать запрет на въезд некоторых авто

Так, начиная с 12: 00 на въездах в столицу Украины ограничено движение тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Въезд в город тяжеловесного транспорта ограничат из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С.

Ограничение на въезд осуществляется на всех подъездах к Киеву.

О снятии ограничений будет сообщено дополнительно, ориентировочно до 19:00.

Напомним, под Киевом произошло ДТП с мотоциклом

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

Авария произошла около 4 утра в направлении города Житомир.

По предварительной информации, водитель мопеда выехал со второстепенной дороги на главную и попал под грузовик.

Водитель и пассажирка мотоцикла скончались на месте.

По словам очевидцев, у мопеда не работал ближний свет фар.

Обстоятельства ДТП выясняют следователи.