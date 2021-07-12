Обнаружено тело восьмилетнего мальчика, пропавшего вечером 10 июля в Кременчуге Полтавской области
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Кременчуцкого района.
"Ребенка обнаружили водолазы при обследовании озера. Для установления причины смерти тело мальчика направлено на судебно-медицинскую экспертизу", – говорится в сообщении.
Ребенка нашли неживым, примерно в 15:00 воскресенья сообщил "Кременчуг оперативный".
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Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Мальчик отдыхал с родными на берегу озера бывших "артскладов".
38-летняя мама ребенка рассказала, что в какой-то момент они заметили, что ребенка не видно, после этого она обратилась в полицию. Правоохранители получили сообщение около 21.00 в субботу, 10 июля.
Ребенка искали при участии полиции, Нацгвардии, кинологов, сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, водолазов и волонтеров. Поиски продолжались ночью и на следующий день.
Отметим, по данным ГСЧС, в июне в украинских водоемах погиб 201 человек, из них 35 – дети. Всего с начала года в водоемах страны утонуло 533 человека, из них 54 – дети.
Напомним, мужчина решил искупаться в неспокойном море и ушел под воду: детали ЧП на украинском курорте.
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