На западной Украине ожидается поднятие уровня воды в реках на метр
Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.
"12 -13 июля на отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), в верховьях и на малых водотоках рек Закарпатья ожидается подъем уровней воды. Без негативных последствий.
В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней. I уровень опасности", - говорится в сообщении.
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