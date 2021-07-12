На западной Украине ожидается поднятие уровня воды в реках на метр

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра .

"12 -13 июля на отдельных горных притоках Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области), в верховьях и на малых водотоках рек Закарпатья ожидается подъем уровней воды. Без негативных последствий.

В местах прохождения сильных ливней возможно формирование значительного склонного и местного стока, в горных районах существует угроза формирования локальных селевых потоков и оползней. I уровень опасности", - говорится в сообщении.

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