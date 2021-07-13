Украинским родителям рассказали, что делать, если в школе неожиданно сообщают об отмене обучения в 10-11 классах

Реформа образовательных учреждений в Украине предусматривает постепенное переформатирование школ, в результате которого 10-12 классы станут профильным образованием для учащихся. При этом специально для них будут созданы лицеи, которые станут самостоятельными учебными заведениями. Однако, реформа должна быть завершена только в 2027 году, а родители и школьники начали сталкиваться с проблемами уже сейчас.

Как рассказала Служба образовательного омбудсмена Сергея Горбачева, в Украине участились случаи, когда школы сообщают родителям об отмене набора на 10-11 классы, из-за чего возникает вопрос о том, где дети смогут продолжить обучение.

Горбачев рассказал о предложении внести в закон о реформе образования уточнение, что школы должны предупреждать учеников и родителей за полтора года до изменения условий обучения или перепрофилирование школы.

Кроме того, омбудсмен рассказал, что должны делать родители в случаях, когда об отсутствии возможности обучения в 10-11 классах им сообщают слишком поздно. Так, по его словам, украинцы должны обратиться в управление образования с заявлением о том, что ребенок собирается продолжать обучение после 9 класса. В управлении должны помочь найти ребенку подходящее учебное заведение.

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