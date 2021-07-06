В Виннице педагог угрожала и кричала на больного ребенка

Как передает Politeka.net, видео инцидента опубликовал "33 канал" (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

Тревогу забили родители мальчика.

12-летний Максим - единственный ребенок на всю школу с синдромом Дауна. На протяжении трех лет находится под наблюдением ассистентки учителя.

Родители ребенка установили камеры в одном из классов и были шокированы увиденным - педагог дождалась окончания урока и начала заставлять мальчика учится, при этом угрожая ему.

Также учительница периодически срывалась на крик, чем вызывала недовольство ребенка.

Мама Максима уже обратилась в полицию.

"В рамках расследования уголовного производства будут проведены все необходимые процессуальные действия для объективного установления обстоятельств правонарушения и предоставления правовой оценки действиям ассистента учителя", - сообщили правоохранители.

В том случае, если вину педагога докажут, то ей грозит или штраф от тысячи до четырех тысяч минимумов доходов граждан, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Сейчас досудебное расследование продолжается.

Напомним, директор лицея в Сосновке Львовской области затравила старшеклассниц за внешний вид

Как сообщала Politeka, украинская учительница на Полтавщине довела ребенка до крайности, а наказали за все это мать школьника.

Также Politeka писала, что горе-педагог решила наказать ребенка из-за отсутствия ручки и угрожала отрезать школьнику палец.