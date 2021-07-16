Пожары в Украине уничтожили десятки гектаров земли

Так, только за сутки в Украине случилось 103 пожара на открытых территориях, и из-за этого выгорело не менее 48 гектаров растительности.

Об этом сообщили на странице Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в социальной сети Facebook.

ГСЧС напомнила о правилах поведения во время пожароопасного периода:

не разводите открытый огонь возле лесной зоны, в полях;

не оставляйте окурки и спички на сухой травянистой подстилке;

категорически запрещено выжигать мусор и растительные остатки;

не разводите костер в непосредственной близости к домам;

очищайте место, предназначенное для костра от сухой травы, листьев, веток;

не оставляйте без присмотра разожженные костры и не позволяйте детям разводить костры;

при сильных порывах ветра не разжигайте костер;

покидая место отдыха, обязательно затушите костер;

запрещено сжигать стерню и послеуборочные остатки на сельскохозяйственных полях.

Напомним, в Харькове спасатели боролись с пожаром на частных складах с древесиной.

Спасателям понадобилось более 18 часов, чтобы полностью ликвидировать пожар на складах с древесиной на улице Киргизской, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сообщение о возгорании сотрудники ГСЧС получили в 2:43 в четверг, 15 июля, локализовали его в 5:00, ликвидация очагов пожара продолжалась до 21:10.

Всего к тушению пожара привлекали 10 автоцистерн, пожарный поезд и 70 бойцов ГСЧС.

Причина ЧП устанавливается.

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