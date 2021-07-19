В будущем году может измениться размер минимальной зарплаты в Украине

Глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко сделал заявление, которое касается минимальных зарплат в Украине. Так, их размер в 2022 году может составить 7700 гривен. Об этом глава ведомства сообщил в эфире "24 канала".

При этом прогнозируется рост инфляции на 2%. Как отметил Марченко, Минфин умеренно закладывает рост соцпоказателей. Власти оставили фискальное пространство - нераспределенные расходы, которые составили от 50 до 100 миллиардов гривен.

Указанные средства могут быть направлены на повышение минимальной зарплаты, прожиточного минимума, а также на рост пенсий. Глава Министерства финансов сообщил, что это будет приоритетом, и будет определяться при формировании бюджета на 2022 – 2024 годы. Марченко заверил, что средства для увеличения этих выплат имеются.

Подчеркнем, сейчас минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн.

Отметим, с 1 июля в Украине стартовали массовые проверки работодателей, которым грозят штрафы в размере 180 тысяч гривен. В частности, это касается тех, кто не оформил сотрудников официально, а также, кто платит часть зарплаты "в серую". Сотрудники ГНС могут прийти на любое предприятие и проверить документы.

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