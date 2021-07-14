В Украине стартовала массовая проверка работодателей

Украинских работодателей, которые не соблюдают трудовое законодательство, обяжут заплатить штраф до 180 тысяч гривен. В частности, это касается тех, кто не оформил сотрудников официально, а также, кто платит часть зарплаты "в серую".

Налоговые инспекторы могут неожиданно прийти к любому работодателю, начиная с 1 июля, сообщает Обозреватель. Сотрудники ГНС могут прийти на любое предприятие, поговорить с сотрудниками, посетить производственные помещения, проверить документы.

Если налоговая выявит неофициально трудоустроенных сотрудников, то работодателю грозит штраф в размере 60 тыс. грн, а если это обнаружится при повторной проверке - тогда 180 тыс. грн.

Если налоговики обнаружат, что в штате сотрудников меньше, чем по факту, то также придется заплатить штраф.

Штраф грозит даже, если сотрудник проходит практику или стажировку без оформления.

К слову, в Украине один из самых высоких уровней теневой экономики. По средним оценкам, в нашей стране около восьми миллионов человек работают неоформленными или же получают часть зарплаты в конвертах. Почти половина нанятых сотрудников по документам получает минимальную зарплату.

Официально в Украине работают 15,5 млн человек, а платят взносы в Пенсионный фонд чуть больше 10 млн.

Напомним, резкое повышение налогов на квартиры, сколько "сдерут" за 2021 год

Как сообщала Politeka, украинцам повысили пенсии, но повезет не всем: названы суммы и кого коснется рост выплат

Также Politeka писала, что пенсия в 10 тысяч гривен, украинцам объяснили, как ее получить