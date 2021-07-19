Украинцев, которые хотят получать соцпомощь, будут подвергать жесткой проверке
В Украине собираются провести масштабные проверки субсидиантов и не только. Об этом сообщается в проекте постановления Кабмина, который опубликован на сайте Минсоцполитики.
В документе написали порядок таких проверок. Планируется, что инспекторы посетят квартиры и дома людей, претендующих на бюджетные средства. Контролеры будут смотреть, в каких условиях живут эти люди.
Если не впускать контролеров в дом, то выплаты автоматически приостановятся, также останавливать выплаты могут и по результатам проверки.
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Отметим, что правительство и ранее планировало проводить такие "рейды", но это так и не заработало в полную силу. В частности, Конституционный суд признал незаконной норму о возможности приостановки выплат.
Примечательно, что в новом проекте в Минсоцполитики учли не только субсидиантов, но и всех получателей соцпомощи.
Если документ одобрят, то проверки начнутся с 1 января 2022 года.
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