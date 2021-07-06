Что нужно знать

С 6 июля вступает долги украинцев начнут списывать автоматически с банковских счетов

Именно с этого дня вступает в силу соответствующий приказ Министерства юстиции, пишут "Факты".

К системе автоматического ареста счетов граждан-должников ужеприсоединились 7 банков: «Приватбанк», «Универсал Банк» (в частности, «Монобанк»), «ОКСИ банк», «ТАСкомбанк», «Индустриалбанк», «ПроКредит Банк» и «Банк Восток».

Автоматическому списанию подлежат:

долги по алиментам;

долги по коммунальным платежам.

неуплаченные штрафы;

штрафы за нарушение ПДД;

Списание средств с банковских счетов будет осуществляться по требованию исполнителей. Банк принудительно спишет средства со счета должника и перечислит деньги на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя. После этого средства будут направлены взыскателю.

Чтобы избежать такого сценария, долг нужно погасить самостоятельно в любом банке или в личном кабинете своего онлайн-банкинга. Это можно также сделать через терминал, введя реквизиты органа исполнительной службы.

Онлайн долг можно погасить в «Онлайн дом юстиции», с помощью приложения «Дія», через АСИП.

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