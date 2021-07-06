С 6 июля вступает долги украинцев начнут списывать автоматически с банковских счетов
Именно с этого дня вступает в силу соответствующий приказ Министерства юстиции, пишут "Факты".
К системе автоматического ареста счетов граждан-должников ужеприсоединились 7 банков: «Приватбанк», «Универсал Банк» (в частности, «Монобанк»), «ОКСИ банк», «ТАСкомбанк», «Индустриалбанк», «ПроКредит Банк» и «Банк Восток».
Автоматическому списанию подлежат:
Сын Наташи Королевой и Тарзана опозорился с хитом Макса Барских: "Еще один клоун"
Дочери Оли Поляковой в купальнике досталось за эксперименты с внешностью: "Заберите у ребенка косметичку"
Загадочная трагедия в Польше унесла жизнь 20-летней украинки: без матери остался ребенок
Самая богатая певица Украины показала, как соревнуются ее дочери-близняшки: "Все в мамулю"
Моника Беллуччи с 16-летней дочерью украсили своими декольте обложку глянца: "Семейное дело"
- долги по алиментам;
- долги по коммунальным платежам.
- неуплаченные штрафы;
- штрафы за нарушение ПДД;
Списание средств с банковских счетов будет осуществляться по требованию исполнителей. Банк принудительно спишет средства со счета должника и перечислит деньги на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя. После этого средства будут направлены взыскателю.
Чтобы избежать такого сценария, долг нужно погасить самостоятельно в любом банке или в личном кабинете своего онлайн-банкинга. Это можно также сделать через терминал, введя реквизиты органа исполнительной службы.
Онлайн долг можно погасить в «Онлайн дом юстиции», с помощью приложения «Дія», через АСИП.
Напомним про новые правила приема украинцев на работу: в Кабмине объяснили, что изменится и как будут платить.
Как сообщала Politeka, перерасчет субсидий проведут в июле, сколько продлится и кто окажется "за бортом": "85% получателей..."
Также Politeka писала, что в платежках появится новая графа, за что придется доплачивать: «До полторы тысячи на одну квартиру…»